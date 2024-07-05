В Кремле заявили, что Орбан не передавал Путину послание от Зеленского

Конфликт на Украине был одной из основных тем «откровенного» разговора Путина и Орбана, заявил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Орбан не передал послания от Зеленского, с которым встречался 2 июля

Виктор Орбан (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели «откровенный» разговор, вопрос конфликта на Украине был одним из основных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Орбан не передавал российскому президенту посланий от украинского лидера Владимира Зеленского, с которым тот встречался в Киеве 2 июля.

Также Путин и Орбан обсуждали двусторонние отношения, добавил помощник президента. Переговоры продолжались почти три часа.

До этого российский президент сказал, что в ходе встречи с Орбаном у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине.

1 июля к Венгрии перешло председательство в Евросовете — высшем политическом органе в Евросоюзе. Будапешт не разделяет позицию большинства стран — членов по ряду вопросов, в том числе касающихся политики в отношении конфликта на Украине и введения санкций.

Во время встречи с Зеленским в Киеве Орбан предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирных переговоров. В Киеве предложение не одобрили, отметив, что Украина хочет мира и использует для этого мирные саммиты, подобные тому, что прошел в середине июня в Швейцарии.

4 июля появились сообщения о том, что Орбан намерен приехать в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева. Орбан согласился с позицией Мишеля, отметив при этом, что не вел переговоры от имени ЕС, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру. Венгерский премьер заявил, что поездка в Москву является продолжением «мирной миссии».

В ЕС раскритиковали визит Орбана в Москву. Собеседники Euractiv из числа дипломатов ЕС заявили, что он таким образом «ставит под угрозу единство» союза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «умиротворение не остановит Путина». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в декабре станет главой европейской дипломатии, заявила, что Орбан «использует свое положение председателя ЕС, чтобы посеять путаницу». Она добавила, что союз един и поддерживает Украину.

В Киеве заявили, что визит Орбана не был согласован с Украиной. «Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — подчеркнул МИД Украины.