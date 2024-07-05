 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили, что Орбан не передавал Путину послание от Зеленского

Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт на Украине был одной из основных тем «откровенного» разговора Путина и Орбана, заявил помощник российского президента Ушаков. Он добавил, что Орбан не передал послания от Зеленского, с которым встречался 2 июля
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели «откровенный» разговор, вопрос конфликта на Украине был одним из основных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Орбан не передавал российскому президенту посланий от украинского лидера Владимира Зеленского, с которым тот встречался в Киеве 2 июля.

Также Путин и Орбан обсуждали двусторонние отношения, добавил помощник президента. Переговоры продолжались почти три часа.

До этого российский президент сказал, что в ходе встречи с Орбаном у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине.

1 июля к Венгрии перешло председательство в Евросовете — высшем политическом органе в Евросоюзе. Будапешт не разделяет позицию большинства стран — членов по ряду вопросов, в том числе касающихся политики в отношении конфликта на Украине и введения санкций.

Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

Во время встречи с Зеленским в Киеве Орбан предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирных переговоров. В Киеве предложение не одобрили, отметив, что Украина хочет мира и использует для этого мирные саммиты, подобные тому, что прошел в середине июня в Швейцарии.

4 июля появились сообщения о том, что Орбан намерен приехать в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева. Орбан согласился с позицией Мишеля, отметив при этом, что не вел переговоры от имени ЕС, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру. Венгерский премьер заявил, что поездка в Москву является продолжением «мирной миссии».

В ЕС раскритиковали визит Орбана в Москву. Собеседники Euractiv из числа дипломатов ЕС заявили, что он таким образом «ставит под угрозу единство» союза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «умиротворение не остановит Путина». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в декабре станет главой европейской дипломатии, заявила, что Орбан «использует свое положение председателя ЕС, чтобы посеять путаницу». Она добавила, что союз един и поддерживает Украину.

В Киеве заявили, что визит Орбана не был согласован с Украиной. «Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — подчеркнул МИД Украины.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан Владимир Путин Владимир Зеленский
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Переговоры Путина и Орбана завершились
Политика
Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине
Политика
Песков рассказал, когда Орбан предложил провести переговоры с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
ЦБ повысил официальный курс доллара и евро Инвестиции, 17:25
Россиянка проиграла дочери американского миллиардера на Уимблдоне Спорт, 17:25
Путин заявил о готовности России к обсуждению урегулирования на Украине Политика, 17:25
Орбан оценил близость позиций Москвы и Киева в вопросе достижения мира Политика, 17:24
В МИД Украины заявили, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву Политика, 17:23
Полиция арестовала экс-охранника семьи Шумахера за шантаж Спорт, 17:23
В Госдуму внесли проект о легализации земель СНТ около сельских поселений Недвижимость, 17:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Орбан назвал борьбу за мир главной целью председательства Венгрии в ЕС Политика, 17:15
Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу Политика, 17:13
Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину Политика, 17:12
Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами Политика, 17:10
ЗАЭС сообщила о вводе ограничений на подачу электричества в Энергодаре Экономика, 17:03
Курс биткоина к рублю просел ниже ₽5 млн Крипто, 17:02
Могут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить мирные переговоры Политика, 17:02