 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД Молдавии не исключил новые высылки российских дипломатов

Сюжет
Война санкций
Здание МИД Молдавии
Здание МИД Молдавии (Фото: Wikimedia Commons)

Российских дипломатов ждут новые высылки из Молдавии, если они продолжат действовать в ущерб национальным интересам республики. Об этом в интервью Deschide заявил глава МИД республики Михай Попшой.

«Если продолжатся действия в ущерб национальным интересам Молдовы, как это было с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на максимально четкую позицию властей республики, безусловно, эта мера (высылка дипломатов. — РБК) останется в силе», — сказал он.

Министр отметил, что в этой ситуации нужно сохранять баланс и не допустить полного прекращения деятельности дипломатической миссии в России из-за возможных ответных мер.

Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов
Политика
Здание посольства России в Кишиневе

Кишинев в середине марта объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Поводом стало открытие избирательных участков во время выборов президента России в непризнанном Приднестровье. Кишинев разрешал открыть только один участок и предупреждал о последствиях в случае организации голосования в этом регионе. В том же месяце Россия выслала сотрудника посольства Молдавии в Москве.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Молдавия российские дипломаты высылка дипломатов
Материалы по теме
Россия объявила о высылке румынского дипломата
Политика
Критикующая политику России Каллас сменит Борреля во главе дипломатии ЕС
Политика
Кремль увидел плохие перспективы в смене главного дипломата ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана Политика, 15:54
«Матч ТВ» раскрыл сумму стоимости прав на трансляции Лиги чемпионов Спорт, 15:52
Почему выгодна аренда техники для клининга предприятий, АЗС и заводов РБК и Kärcher, 15:51
На Подмосковье обрушился ливень с градом. Видео Общество, 15:45
Песков рассказал, когда Орбан предложил провести переговоры с Путиным Политика, 15:38
FT узнала, что в ДРК отменили продажу рудника Китаю под давлением США Политика, 15:31
Пожар в ростовском поселке Золотой Колос потушили Общество, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремлев призвал поехавших на Олимпиаду российских атлетов не возвращаться Спорт, 15:27
Каждое седьмое объявление на «Домклик» генерируется с помощью GigaChat Пресс-релиз, 15:23
Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе Общество, 15:08
Посол ФРГ сообщил о доставке на Украину третьего ЗРК Patriot из Германии Политика, 15:06
Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине Политика, 15:02
Никоненко назвал вредительством идею снять ремейки советских фильмов Общество, 14:59
УЕФА наказал турка за националистический жест. Что происходит на Евро Спорт, 14:55