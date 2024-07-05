МИД Молдавии не исключил новые высылки российских дипломатов

Здание МИД Молдавии (Фото: Wikimedia Commons)

Российских дипломатов ждут новые высылки из Молдавии, если они продолжат действовать в ущерб национальным интересам республики. Об этом в интервью Deschide заявил глава МИД республики Михай Попшой.

«Если продолжатся действия в ущерб национальным интересам Молдовы, как это было с организацией так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на максимально четкую позицию властей республики, безусловно, эта мера (высылка дипломатов. — РБК) останется в силе», — сказал он.

Министр отметил, что в этой ситуации нужно сохранять баланс и не допустить полного прекращения деятельности дипломатической миссии в России из-за возможных ответных мер.

Кишинев в середине марта объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Поводом стало открытие избирательных участков во время выборов президента России в непризнанном Приднестровье. Кишинев разрешал открыть только один участок и предупреждал о последствиях в случае организации голосования в этом регионе. В том же месяце Россия выслала сотрудника посольства Молдавии в Москве.