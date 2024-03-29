Сотрудника посольства Молдавии вышлют из России
МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Это решение стало ответной мерой на действия Кишинева, который 19 марта объявил персоной нон грата сотрудника посольства России и запретил въезд российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 14–17 мая в Молдавии, добавили в МИДе.
В ведомство вызвали посла Молдавии в России Лилиана Дария, выразили ему протест и вручили ноту.
«Послу Молдавии указано также на то, что официальный Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО. Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН», — говорится в сообщении российского МИДа.
разрешали открыть только один участок и предупреждали о последствиях в случае организации голосования в этом регионе.
По данным агентства «Новости Приднестровья», Москва готовилась открыть в регионе шесть избирательных участков. В связи с этим посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Он в свою очередь подчеркивал наличие прав российских граждан принимать участие в голосовании.
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