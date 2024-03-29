Сотрудника посольства Молдавии вышлют из России

Сотрудника посольства Молдавии объявили персоной нон грата и пообещали выслать из России. 19 марта о такой же мере сообщил Кишинев. Поводом стало открытие избирательных участков на выборах президента России в Приднестровье

Лилиан Дарий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Это решение стало ответной мерой на действия Кишинева, который 19 марта объявил персоной нон грата сотрудника посольства России и запретил въезд российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 14–17 мая в Молдавии, добавили в МИДе.

В ведомство вызвали посла Молдавии в России Лилиана Дария, выразили ему протест и вручили ноту.

«Послу Молдавии указано также на то, что официальный Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО. Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН», — говорится в сообщении российского МИДа.

Поводом для высылки сотрудника российской дипмиссии стало открытие избирательных участков на выборах президента России в непризнанном Приднестровье. Власти Молдавии разрешали открыть только один участок и предупреждали о последствиях в случае организации голосования в этом регионе.

По данным агентства «Новости Приднестровья», Москва готовилась открыть в регионе шесть избирательных участков. В связи с этим посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Он в свою очередь подчеркивал наличие прав российских граждан принимать участие в голосовании.