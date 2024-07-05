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В Москве закрыли зоопарк и все парки после прогноза о грозе с градом

Панда Жуи в Московском зоопарке
Панда Жуи в Московском зоопарке (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

В столице России временно закрыли парки из-за ливней и гроз, которые ожидаются в регионе днем 5 июля, сообщил телеграм-канал Мосгорпарка. Аналогичные меры приняло руководство московского зоопарка.

По данным Гидрометцентра, в регионе с 12:00 5 июля до 6:00 6 июля ожидается ливень, гроза и град, а порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Из-за прогноза «Аэрофлот» решил объединить несколько рейсов из Москвы — в Самару и Калининград, а также призвал москвичей добираться в аэропорт на «Аэроэкспрессе».

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Дождям предшествовали несколько дней аномальной жары. Так, 3 июля воздух в столице прогрелся до плюс 32,1 градуса, побив рекорд 134-летней давности. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил такую погоду расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

Минздрав в жару советует пить не менее 2 л жидкости в день, принимать прохладный душ и ограничить физическую нагрузку.

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