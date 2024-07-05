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«Аэрофлот» объединил несколько рейсов из Москвы после прогноза о граде

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» объединила несколько рейсов из Москвы после прогноза синоптиков о ливне, граде и сильном ветре, которые ожидаются в регионе днем 5 июля, сообщила пресс-служба перевозчика в телеграм-канале.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий было принято решение о корректировке следующих рейсов на 5 июля: рейс SU1212/1213 Москва — Самара — Москва объединен с рейсом SU1214/1215; рейс SU1024/1025 Москва — Калининград — Москва объединен с рейсом SU1012/1013», — говорится в публикации. Их выполнят на широкофюзеляжных самолетах, добавили в компании.

Пассажирам посоветовали спланировать маршрут заранее, учитывая непогоду, и добираться в аэропорт на «Аэроэкспрессе».

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Гидрометцентр ранее предупредил, что в Москве и области с 12:00 5 июля до 6:00 6 июля ожидается ливень, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, предупредили синоптики. Они отметили, что в городе может выпасть до 45 мм осадков, а в области — до 50 мм. После такого прогноза в Москве закрыли все парки.

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Аэрофлот Москва Шереметьево рейсы непогода
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