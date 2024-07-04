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Общество ,  
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Минздрав рассказал, как пережить жару сердечникам и пожилым

Во время жары людям из группы риска следует проводить хотя бы несколько часов в прохладе, принимать освежающий душ и помнить, что лекарства нужно хранить в холодильники, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Там пояснили, что в зоне риска находятся люди старше 75 лет и люди с хроническими заболеваниями — психическими наращениями, болезнями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы и диабетики. В эту группу входят и люди, живущие в районах городской застройки и на последних этажах многоэтажных домов, а также те, кто занимается тяжелым трудом или работает на улице.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Врачи призвали пить не менее 2 л жидкости в день, даже если нет жажды. В этот объем входят чистая и минеральная вода, а также несладкие соки, морсы, компоты, квас и зеленый чай.

«Поддерживайте температуру в помещении плюс 25 градусов или на пять градусов меньше, чем снаружи», — посоветовали в министерстве, отметив, что даже несколько часов в прохладе помогут избежать осложнений на сердце и сосуды. В жару нужно носить одежду из натуральных тканей и головные уборы, принимать прохладный, а не холодный душ, а также ограничить физическую нагрузку, добавили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что лекарства могут изменить свойства при температуре выше плюс 25 градусов, и призвали хранить их в холодильнике, а также не прекращать прием таблеток без назначения врача. Там подчеркнули, что снижение давления — нормальная реакция в жару и призвали обращаться за помощью в случае слабости и головокружения. «Не назначайте сами себе дополнительные препараты, в том числе мочегонные, если у вас отекли ноги, и аспирин», — заключили в пресс-службе.

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