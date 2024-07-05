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В Ростовской области загорелись десять частных домов

МЧС: в Ростовской области вертолет Ми-8 тушит десять частных домов

В поселке Золотой Колос в Ростовской области загорелись десять частных деревянных домов. Для тушения пожара использовали вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дома горят по улице Степная, площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания не назвали.

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5 июля деревянный многоквартирный дом сгорел после удара молнии в городе Сокол Вологодской области. Как пояснил врио губернатора региона Георгий Филимонов, в доме было 12 квартир, в нем прописаны 45 человек. Власти уточняют, сколько людей там проживали во время возгорания. Из дома эвакуировали шесть человек, огонь успел охватить 450 кв. м до локализации.

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Теги
Ростовская область Пожар МЧС Василий Голубев Вертолет Ми-8
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