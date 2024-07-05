На берегу Дона в Ростове начались пожары после атаки дронов

Из-за атаки дронов и падения обломков на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе начались пожары, сообщил Василий Голубев. Всего над регионом сбили десять беспилотников

Над Ростовской областью сбили десять беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона из-за падения обломков на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе начались «ландшафтные пожары». На место выехали пожарные.

По предварительным данным, никто не пострадал.

О работе ПВО губернатор сообщил около часа назад. Издание 161.ru писало, что жители нескольких районов города пожаловались на звуки взрывов.

Этой же ночью дроны атаковали город Приморско-Ахтарск на северо-западе Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО сбила беспилотники, но при падении фрагментов повреждения получил трехэтажный дом. Пострадали шестеро человек, в том числе двое детей, их госпитализировали. Также нарушена работа энергоподстанции.