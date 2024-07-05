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Общество ,  
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Под Вологдой из-за удара молнии сгорел многоквартирный дом

Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: filimonov_official / Telegram

Деревянный многоквартирный дом сгорел после удара молнии в городе Соколе Вологодской области, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

«В Соколе на улице Мусинского беда — после удара молнии сгорел 12-квартирный двухэтажный деревянный дом», — написал он в телеграм-канале. Глава региона добавил, что в доме прописаны 45 человек. Власти уточняют, сколько людей там проживали во время пожара.

В главке МЧС по региону сообщили, что из дома эвакуировали шесть человек. Огонь охватил 450 кв. м, его локализовали.

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Теги
Вологодская область молния Пожар МЧС
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