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Глава Ирана предложил создать для ШОС единую валюту

Мохаммад Мохбер
Мохаммад Мохбер (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании «ШОС плюс» в Астане выступил с предложением создать единую валюту для участников Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ТАСС.

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Укрепление экономического сотрудничества между государствами ШОС является одним из важнейших шагов для укрепления объединения в мире и в регионе, считает Мохбер. «К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты», — заявил он.

По словам главы Ирана, создать новую валюту можно с помощью «прорывных технологий». Тема представляет большой интерес и нуждается в обсуждении, убежден Мохбер.

ШОС основали в 2001 году. Организация ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и о противодействии угрозам. В объединении подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

4 июля в Астане завершился саммит ШОС, в рамках которого в организацию приняли Белоруссию. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. Теперь в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.

На встрече лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. Российский президент Владимир Путин заявил, что взаимодействие в организации развивается «поступательно» и основано на принципах равноправия.

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Теги
ШОС Иран Валюта технологии Экономика
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