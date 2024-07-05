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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявляли ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили ракетную опасность, написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале и посоветовал жителям найти укрытие.

В 5:48 мск, через 15 минут, в пресс-службе регионального отделения МЧС России сообщили об отбое ракетной опасности.

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Этой же ночью режим воздушной опасности объявляли в Липецкой области, а власти Краснодарского края и Ростовской области сообщили об атаке дронов.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников.

В частности, 1 июля силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Курской области. 30 июня Минобороны отчиталось, что над Курской областью было сбито 15 дронов.

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Теги
ракетная опасность Курская область Алексей Смирнов
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