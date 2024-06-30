В Курской области обломки украинского беспилотника повредили школу

Части украинского беспилотника упали в Курской области, никто не пострадал, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что обломки повредили крыши домов, заборы и фасад одной из школ, также в домах выбило несколько окон.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 28 июня в Курской области средства противовоздушной обороны сбили за день девять украинских дронов. Кроме того, обстрелам подверглись три района, ни в одном из случаев никто не пострадал, добавил тогда глава области.