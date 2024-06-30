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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над шестью областями

Минобороны: российские ПВО этой ночью уничтожили 36 дронов над шестью областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО в ночь на 30 июня уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа в небе над регионами Центрального федерального округа, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 15 штук. Еще девять было сбито над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской областями.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале уточнил, что девять дронов было сбито над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков этой ночью сообщал об атаке двух дронов-камиказде на многоквартирный дом в городе Грайвороне. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в районе 2:30 ночи отчитался об уничтожении четырех беспилотников над Трубчевским районом. Остальные главы регионов подробностей о ночных атаках не раскрывали. 

Гладков сообщил об ударе дронами-камикадзе по многоквартирному дому
Политика
Вячеслав Гладков

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. В Белгороде, Курске и других городах в приграничной зоне с начала года устанавливают железобетонные укрытия.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Курская область ПВО беспилотники Белгородская область Военная операция на Украине
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