Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над шестью областями
Российские силы ПВО в ночь на 30 июня уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа в небе над регионами Центрального федерального округа, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 15 штук. Еще девять было сбито над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской областями.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале уточнил, что девять дронов было сбито над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков этой ночью сообщал об атаке двух дронов-камиказде на многоквартирный дом в городе Грайвороне. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в районе 2:30 ночи отчитался об уничтожении четырех беспилотников над Трубчевским районом. Остальные главы регионов подробностей о ночных атаках не раскрывали.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. В Белгороде, Курске и других городах в приграничной зоне с начала года устанавливают железобетонные укрытия.
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