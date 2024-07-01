Курский губернатор сообщил об уничтожении семи дронов
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Дроны уничтожены в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах, уточнил он.
«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ночью врио главы региона предупредил об опасности атаки беспилотников, спустя три часа он сообщил об отбое тревоги.
Об уничтожении дронов сообщал также губернатор Брянской области Александр Богомаз. Сначала он рассказал, что семь беспилотников были сбиты над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Спустя 20 минут губернатор заявил, что были уничтожены еще девять дронов, шесть из них над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к Брянску.
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