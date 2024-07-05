Для переговоров с ХАМАСом в Катар отправился глава «Моссада»

Глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, выдвинутое ХАМАС предложение «включает в себя очень значительный прорыв».

Источник в израильской переговорной группе сообщил также, что «есть сделка с реальными шансами на реализацию», однако она может быть сорвана из-за «политических соображений».

Это связано с наличием «ультраправых партнеров» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые «могут покинуть правительство, если война закончится до того, как ХАМАС будет уничтожен».

4 июля Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке о прекращении огня, они могут приблизить заключение соглашения. Дополнение ХАМАС касается пункта о возобновлении боевых действий в случае нарушения условий соглашения. Израиль хочет оставить расплывчатую формулировку, а ХАМАС настаивает на запрете возобновления огня по окончании первого этапа соглашения, рассчитанного на шесть недель.

Пресс-служба ХАМАС ранее сообщила, что глава политбюро группировки Исмаил Хания провел переговоры с катарскими и египетскими посредниками. Их результаты он назвал «позитивными».