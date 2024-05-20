Axios узнал о запрете разведчикам Израиля встречаться с чиновниками США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно запрещал главам израильских служб разведки и безопасности общаться с американскими чиновниками после начала войны с ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.
По их словам, таким образом Нетаньяху пытался контролировать данные, которые поступают из Израиля в США. Собеседники издания уточнили, что это происходит на фоне сильного раскола в израильском правительстве по поводу обновленной военной стратегии и роста напряжения в отношениях с США.
Источники также рассказали, что последний такой случай произошел три недели назад: израильский премьер якобы запретил главам службы внешней разведки «Моссад» и общей безопасности Израиля «Шин-Бет» встретиться с вице-председателем комитета Сената США по разведке Марко Рубио. При этом встреча Марко Рубио и Нетаньяху состоялась, отмечает издание.
Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда бойцы группировки атаковали южные израильские территории. Тель-Авив развернул военную операцию в секторе Газа, в начале мая ее расширили до Рафаха — города на юге эксклава. Через КПП «Рафах» выезжают местные жители, также через него шла гуманитарная помощь. Израиль призывал жителей к эвакуации.
Действия Тель-Авива критиковали многие страны, однако Вашингтоне долгое время не был в их числе. Только после начала операции в Рафахе США решили приостановить поставку военной помощи. В Тель-Авиве выразили сожаление этим решением ключевого партнера и поставщика вооружений. «Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации ХАМАС, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника», — заявил офис премьер-министра Израиля.
Нетаньяху ранее неоднократно говорил, что война в секторе Газа будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС. Целями наступления на Рафах он называл возвращение похищенных израильтян и уничтожение движения.
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