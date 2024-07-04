Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о прекращении огня

Израиль получил очередные предложения палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня, они могут приблизить заключение соглашения, сообщают CNN и The Times of Israel со ссылкой на израильские источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседника телеканала, это предложение позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения. Источник The Times of Israel отмечает, что новое предложение касается пункта о возобновлении боевых действий в случае нарушения условий соглашения. Израиль хочет оставить расплывчатую формулировку, в то время как ХАМАС настаивает на запрете возобновления огня по окончании первой фазы соглашения, которая должна продлиться шесть недель.

Пресс-служба ХАМАС ранее сообщила, что глава политбюро группировки Исмаил Хания провел переговоры с катарскими и египетскими посредниками. Их результаты он назвал «позитивными».

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.