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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о прекращении огня

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль получил очередные предложения палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня, они могут приблизить заключение соглашения, сообщают CNN и The Times of Israel со ссылкой на израильские источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседника телеканала, это предложение позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения. Источник The Times of Israel отмечает, что новое предложение касается пункта о возобновлении боевых действий в случае нарушения условий соглашения. Израиль хочет оставить расплывчатую формулировку, в то время как ХАМАС настаивает на запрете возобновления огня по окончании первой фазы соглашения, которая должна продлиться шесть недель.

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Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Пресс-служба ХАМАС ранее сообщила, что глава политбюро группировки Исмаил Хания провел переговоры с катарскими и египетскими посредниками. Их результаты он назвал «позитивными».

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Теги
Израиль ХАМАС прекращение огня
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