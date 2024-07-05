Губернатор сообщил о работе ПВО в районе Ростова

В Ростове-на-Дону работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

25 июня силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью. Также силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, еще два подавили 24 июня.

До этого губернатор отчитался о сбитом дроне близ Новошахтинска 8 июня.