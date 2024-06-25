Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар, сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, малоразмерный воздушный объект, который был запущен со стороны Украины, был уничтожен в воздухе около 14:45 мск.

В конце мая министерство сообщало об уничтожении такого же шара в Подмосковье. В результате падения его обломков в Балашихе три жилых дома получили повреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в Балашихе сбили дрон. По его словам, пострадавших не было, но позже глава Балашихи Сергей Юров уточнил, что двое мужчин пострадали из-за упавших осколков дрона.

В результате падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в Балашихе три жилых дома получили повреждения, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.