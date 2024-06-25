 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар, сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, малоразмерный воздушный объект, который был запущен со стороны Украины, был уничтожен в воздухе около 14:45 мск.

Минобороны отчиталось о 30 сбитых над Россией за ночь беспилотниках
Политика
Фото:Global Look Press

В конце мая министерство сообщало об уничтожении такого же шара в Подмосковье. В результате падения его обломков в Балашихе три жилых дома получили повреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в Балашихе сбили дрон. По его словам, пострадавших не было, но позже глава Балашихи Сергей Юров уточнил, что двое мужчин пострадали из-за упавших осколков дрона.

В результате падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в Балашихе три жилых дома получили повреждения, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
Минобороны Ростовская область воздушные шары
Материалы по теме
Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23
Политика
Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки
Политика
Меняйло назвал цель сбитых над Северной Осетией беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро Инвестиции, 17:13
Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины Политика, 17:13
Робособака в шахте: зачем нужны беспилотные решения под землей Тренды, 17:11
В Минобороны заявили о ввозе на Украину компонентов «грязной бомбы» Политика, 17:04
ЕК обвинила Microsoft в нарушении конкуренции из-за Teams Технологии и медиа, 17:00
В Дагестане арестовали экс-главу района, чьи дети участвовали в теракте Общество, 16:56
В США умерла самая высокая в мире собака Life, 16:43
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Научным руководителем РГГУ стал его бывший президент Общество, 16:35
Лавров заявил об отказе прекращать бои на Украине в случае переговоров Политика, 16:26
IIHF не упомянула никого из россиян в статье о чемпионстве «Флориды» Спорт, 16:26
Суд отправил в СИЗО бывшего руководителя «фабрики троллей» Политика, 16:19
ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы Инвестиции, 16:15
Цены на жилье в некоторых крупных городах перешли от стагнации к снижению Недвижимость, 16:14
Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью Политика, 16:10