Силы ПВО сбили запущенный с Украины воздушный шар над Ростовской областью
Российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар, сообщило Минобороны.
По информации оборонного ведомства, малоразмерный воздушный объект, который был запущен со стороны Украины, был уничтожен в воздухе около 14:45 мск.
В конце мая министерство сообщало об уничтожении такого же шара в Подмосковье. В результате падения его обломков в Балашихе три жилых дома получили повреждения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в Балашихе сбили дрон. По его словам, пострадавших не было, но позже глава Балашихи Сергей Юров уточнил, что двое мужчин пострадали из-за упавших осколков дрона.
В результате падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в Балашихе три жилых дома получили повреждения, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.
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