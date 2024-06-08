Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона близ Новошахтинска

Атака отражена в 00:30, сообщил Василий Голубев. «Последствий на земле нет», — уточнил он. В ночь на 6 июня в результате атаки дрона возник пожар на Новошахтинском НПЗ

Силы ПВО сбили беспилотник близ Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

По его словам, дрон был уничтожен в 00:30. «Последствий на земле нет», — уточнил он.

В ночь на 6 июня в результате атаки беспилотника произошел пожар на Новошахтинском НПЗ. Огнем было охвачено 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщал глава региона. В 04:00 пожар потушили.

Накануне Голубев на полях ПМЭФ уточнил, что работа НПЗ была приостановлена после атаки дрона. «Сегодня еще работали эксперты, которые занимаются последствиями, я говорю о взрывотехниках. Специалисты завода, по [имеющейся] информации, ждут их ухода или разрешения на обслуживание ситуации. Сейчас работа завода приостановлена», — сказал он.

Вчера губернатор также сообщал, что на подлете к Ростовской области было уничтожено три ракеты.

В апреле силы ПВО отбили атаку беспилотников близ Новошахтинска, сбив тогда четыре БПЛА.