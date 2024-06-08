Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона близ Новошахтинска
Силы ПВО сбили беспилотник близ Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
По его словам, дрон был уничтожен в 00:30. «Последствий на земле нет», — уточнил он.
В ночь на 6 июня в результате атаки беспилотника произошел пожар на Новошахтинском НПЗ. Огнем было охвачено 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщал глава региона. В 04:00 пожар потушили.
Накануне Голубев на полях ПМЭФ уточнил, что работа НПЗ была приостановлена после атаки дрона. «Сегодня еще работали эксперты, которые занимаются последствиями, я говорю о взрывотехниках. Специалисты завода, по [имеющейся] информации, ждут их ухода или разрешения на обслуживание ситуации. Сейчас работа завода приостановлена», — сказал он.
Вчера губернатор также сообщал, что на подлете к Ростовской области было уничтожено три ракеты.
В апреле силы ПВО отбили атаку беспилотников близ Новошахтинска, сбив тогда четыре БПЛА.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности