В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Власти Липецкой области объявили режим воздушной опасности, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщении.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Последний раз в Липецке была объявлена опасность атаки беспилотников 30 июня. В этот день российские средства ПВО сбили девять беспилотников над промышленной зоной в Липецке. Один из фрагментов беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе.