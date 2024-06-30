В Липецке объявили угрозу атаки дронов
В Липецке объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил областной губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.
Он призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, глава региона попросил зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
На всей территории Липецкой области с 1:46 мск объявлена воздушная опасность.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции, они случались и на территории Липецкой области. По данным Минобороны, только в ночь на 17 июня над регионом сбили три украинских дрона.
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