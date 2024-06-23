Липецкий губернатор сообщил об угрозе атаки дронов
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
В регионе действует наивысший красный уровень опасности. Введение этого сигнала подразумевает прямую угрозу объектам инфраструктуры, в регионе включают сирены, местным жителям приходят push-уведомления.
Артамонов рекомендовал гражданам оставаться дома. Об угрозе удара дронов также сообщает региональное МЧС.
Ранее в области действовал желтый сигнал опасности — он носил информационный характер.
Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 июня в регионе работал красный сигнал опасности атаки БПЛА, над областью сбили несколько дронов. В середине мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.
Упал — поднялся.
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