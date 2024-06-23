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Военная операция на Украине ,  
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Липецкий губернатор сообщил об угрозе атаки дронов

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

В регионе действует наивысший красный уровень опасности. Введение этого сигнала подразумевает прямую угрозу объектам инфраструктуры, в регионе включают сирены, местным жителям приходят push-уведомления.

Артамонов рекомендовал гражданам оставаться дома. Об угрозе удара дронов также сообщает региональное МЧС.

Ранее в области действовал желтый сигнал опасности — он носил информационный характер.

Липецкий губернатор предупредил о воздушной опасности
Политика

Власти Липецкой области периодически сообщают об атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 июня в регионе работал красный сигнал опасности атаки БПЛА, над областью сбили несколько дронов. В середине мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.

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Теги
Липецкая область Военная операция на Украине БПЛА

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