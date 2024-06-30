В Липецке над промышленной зоной уничтожили девять дронов
Российские средства ПВО сбили девять беспилотников над промышленной зоной в Липецке, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Игорь Артамонов.
«Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.
Один из фрагментов беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В последний раз в Липецкой области беспилотник упал на здание строящейся больницы, это произошло в апреле 2024 года.
Позже глава региона тогда уточнил, что дрон упал на строящийся корпус терапевтического отделения, после падения там начался пожар на площади 4 кв. м. Огонь потушили. Никто не пострадал.
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