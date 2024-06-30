 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецке над промышленной зоной уничтожили девять дронов

Губернатор Артамонов: ПВО сбила девять дронов над промышленной зоной в Липецке
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили девять беспилотников над промышленной зоной в Липецке, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Игорь Артамонов.

«Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Один из фрагментов беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе.

Над Тверской областью сбили два беспилотника
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В последний раз в Липецкой области беспилотник упал на здание строящейся больницы, это произошло в апреле 2024 года.

Позже глава региона тогда уточнил, что дрон упал на строящийся корпус терапевтического отделения, после падения там начался пожар на площади 4 кв. м. Огонь потушили. Никто не пострадал.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Липецк Липецкая область беспилотники промзона
Материалы по теме
Брянский губернатор сообщил о второй атаке беспилотников за полчаса
Политика
Над Тверской областью сбили два беспилотника
Политика
Мэр Белгорода показал последствия ночной атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР Политика, 08:53
Лидер турецкой оппозиции заявил, что встретится с Путиным в России Политика, 08:44
КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании «азиатского НАТО» Политика, 08:23
FT узнала, кто может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки Политика, 08:08
В Липецке над промышленной зоной уничтожили девять дронов Политика, 07:43
В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом Общество, 07:15
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над шестью областями Политика, 07:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ узнала о массовых домогательствах и дискриминации на форуме в Давосе Бизнес, 06:56
Танк с солдатами затонул в реке в Индии Политика, 06:40
В результате трех терактов в Нигерии погибли 18 человек Общество, 05:58
Правящая партия Британии потребовала изучить «вмешательство России» Политика, 05:39
Семилетняя девочка вплавь спаслась с брошенной в Финском заливе лодки Общество, 05:25
Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой «Союзов» Технологии и медиа, 05:07
Идеолог Brexit прервал выступление из-за плаката с Путиным и эмодзи ❤️ Политика, 04:36