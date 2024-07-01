В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Кроме того, перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении телеграм-канала, который освещает ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Позже Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал он.

Воздушная тревога в Севастополе прозвучала второй раз за день. Первый раз ее включили около 14 часов, сигнал действовал десять минут.