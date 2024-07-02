В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал глава региона в 18:11. В случае, если граждане не знают о расположении ближайшего укрытия, они должны плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.

Через 10 минут Развожаев предупредил о дыме в районе Севастопольской бухты. «Это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил он.

В 18:45 губернатор объявил о прекращении воздушной тревоги.

2 июля Развожаев предупредил жителей Севастополя о проведении плановых взрывных работ. Он попросил граждан не волноваться, если они услышат громкие звуки.