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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия, сообщает канцелярия президента Турции.

По мнению турецкого лидера, если для мира будет подготовлена «прочная основа», то конфликт России и Украины можно прекратить. Об этом он заявил во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Песков заявил, что Эрдоган не будет посредником в мирных переговорах
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция продолжит стремиться к миру и будет поддерживать контакты с обеими сторонами, добавил Эрдоган.

Встреча глав Турции и Белоруссии состоялась во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане. В рамках мероприятия Эрдоган также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Турецкий президент высказал ему свои опасения насчет угрозы распространения конфликта на Украине на глобальном уровне.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не является возможным посредником в мирных переговорах России и Украины.

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Реджеп Тайип Эрдоган Александр Лукашенко Украина вооруженный конфликт
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Эрдоган Реджеп Тайип

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26 февраля 1954 года
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