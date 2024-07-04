Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия, сообщает канцелярия президента Турции.

По мнению турецкого лидера, если для мира будет подготовлена «прочная основа», то конфликт России и Украины можно прекратить. Об этом он заявил во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Турция продолжит стремиться к миру и будет поддерживать контакты с обеими сторонами, добавил Эрдоган.

Встреча глав Турции и Белоруссии состоялась во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане. В рамках мероприятия Эрдоган также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Турецкий президент высказал ему свои опасения насчет угрозы распространения конфликта на Украине на глобальном уровне.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не является возможным посредником в мирных переговорах России и Украины.