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Военная операция на Украине ,  
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Путин подписал указ о ежемесячных компенсационных выплатах контрактникам

Сюжет
Военная операция на Украине
Те, кто участвует в спецоперации по контракту, будут получать пенсии за выслугу лет, если они им положены, выплаты приостанавливают при приеме на службу. Также вводятся выплаты для отпускников, командировочных и проходящих лечение
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Военные, заключившие контракт с Минобороны начиная с 24 февраля 2022 года и принимающие участие в военной операции на Украине, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, мера коснется прошедших военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнении наказаний и др., кому положено пенсионное обеспечение. Указом Путин отменяет положение закона о пенсионном обеспечении таких лиц о том, что выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу. Им будут выплачивать ежемесячную компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.

11 сентября прошлого года вышел указ о подобных выплатах за выслугу лет для тех, кого призвали на службу в рамках мобилизации.

Кроме того, компенсационные выплаты получат другие категории военных:

  • выведенные из состава подразделений для восстановления боеспособности или отправленные на переподготовку (не более трех месяцев);
  • непрерывно находящие на лечении в стационаре, в отпуске по болезни или признанные временно негодными к службе (не более одного месяца);
  • находящиеся в основном отпуске (не более 30 суток);
  • направленные в служебные командировки (не более 10 суток).

Президент поручил правительству за два месяца определить порядок выплат и обеспечить финансирование расходов. Указ вступает в силу с 1 июля.

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Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: власти регионов определяют ее размер. Так, в Краснодарском крае в апреле ее увеличили до 1 млн руб.

Некоторые регионы также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты: например, в Москве это 50 тыс. руб.

По данным Минобороны, с начала года к апрелю на службу по контракту записались более 100 тыс. человек. Министерство утверждало, что ежедневно в пункты приема приходят до 1,7 тыс. человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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