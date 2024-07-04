Суд арестовал имущество француза Винатье, задержанного в Москве

Француза обвиняют в непредоставлении документов для включения в реестр иноагентов и незаконный сбор данных о военной деятельности России путем встреч с чиновниками и экспертами. Он признал вину

Лоран Винатье (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Замоскворецкий районный суд арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом), которого ранее арестовали в Москве по обвинению в непредоставлении документов для внесения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК).

По этой статье в Москве рассматривается только одно дело, на сайте суда есть карточка дела без упоминания имени обвиняемого. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что речь идет о Винатье.

РБК обратился за комментарием в Замоскворецкий суд.

Француза задержали месяц назад, в начале июня. По версии следствия, несколько лет он не исполнял «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации», для чего посещал российскую территорию и встречался с россиянами. Как утверждает ФСБ, речь идет о госслужащих, политологах, социологах, экономистах и военных экспертах. Винатье полностью признал вину.

Винатье — консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога, эта организация «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», сказано на ее сайте. Винатье среди прочего исследовал конфликт в Чечне, является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии. По данным ТАСС, после смены власти на Украине десять лет назад Винатье стал заниматься евразийскими вопросами.

Он не работал на власти Франции, рассказал французский президент Эмманюэль Макрон и пообещал оказать гражданину страны всю необходимую консульскую помощь.