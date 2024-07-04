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Общество ,  
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Власти решили дать родителям памятку на каждый день по воспитанию детей

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Минпросвещения планирует принять программу для родителей по воспитанию детей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Дне национального приоритета «Семья» на выставке «Россия». Его слова приводит «РИА Новости».

Программа будет иметь название «От 0 до 18». По словам министра просвещения, это «фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка».

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Каждый родитель получит памятку, благодаря которой будет знать о возможностях, предоставляемых государством для рождения второго и последующих детей, подчеркнул Кравцов.

По статистике за 2023 год, россиянки больше всего хотят иметь двоих детей. Об этом заявили 48,54% респонденток. Тех, кто хочет иметь троих детей, — 18,94%. Число женщин, которые хотели бы родить более трех детей, не превышает 3%.

23 января российский президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который установил бессрочный статус многодетности для семей, где воспитываются три и более ребенка.

По документу многодетным семьям гарантирована социальная поддержка до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации.

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Сергей Кравцов Дети государство воспитание родители
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

министр просвещения России
17 марта 1974 года
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