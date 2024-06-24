Кравцов поддержал введение в школах оценки за поведение

Возвращение к оцениванию поведения школьников будет стимулировать их саморазвитие, считают участники обсуждения в Совете по правам человека. Министр Кравцов идею поддержал, но критерии оценки предстоит еще выработать

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник, 24 июня, обсудили необходимость вернуть в школах оценки за поведение. Эту идею поддержал участвовавший во встрече рабочей группы совета по образованию министр просвещения Сергей Кравцов, передает корреспондент РБК.

«Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение, <…> критерии этой оценки, кто ее будет выставлять и какие последствия у этой оценки, нужно понимать», — заявил министр.

Оценка за поведение — это не только элемент воспитания, но и «способ регулирования и стимулирования конструктивных форм поведения учащихся, саморазвития и самовоспитания», указала руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам образования Екатерина Сморода.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил не допускать к выпускным государственным экзаменам детей, которым будет выставлена неудовлетворительная оценка за поведение. Кравцов отметил, что не стоит принимать «спонтанных решений», а вопрос недопуска к экзаменам необходимо обсуждать.

Участники заседания также обсудили вопрос введения педагогического совета в школах, который будет иметь юридический статус и принимать решения, в том числе участвовать в разрешении конфликтов между учителями и школьниками. Сейчас, если такие советы в школах и существуют, юридически они никак не закреплены, говорили участники встречи.

По словам Смороды, такие советы должны стать гарантом прав и свобод учителей. Она привела в примеры ситуации, когда дети подавали жалобы на учителей и, даже не имея доказательств в пользу ученика, учителя все равно были вынуждены уступить и уйти из школы. Участники заседания пришли к выводу, что преподаватели сейчас находятся в уязвимом положении и ничем не защищены от клеветы.

Некоторые участники высказали опасения, что при введении педсоветов может возникнуть вопрос о том, чье мнение имеет больший вес: педсовета или директора школы. Для этого нужно разделить между директором и педагогическим советом зоны ответственности, предложила Сморода.

К примеру, в функции директора входит реализация программ обучения и воспитания, а экспертный совет как коллегиальный орган будет разбирать вопросы, связанные с претензиями к профессиональной деятельности учителей, в том числе по поводу несправедливости выставленных оценок, неправильности ведения урока и др., а также с усвоением учебных программ и воспитанием, в том числе рассматривать вопрос об отчислении.

По мнению председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, в случае введения педсоветов никакого двоевластия возникнуть не должно. «Если позиция директора не совпадает с позицией коллегиального органа, возникает вопрос: нужен ли такой директор, который не знает, чьи интересы для него первостепенны», — заявила Останина.

О необходимости вернуть в школах оценки за поведение Фадеев заявил еще весной этого года.

Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи и в советские времена, отметки за поведение и прилежание были упразднены в 1989 году.