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Общество ,  
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Попавшему в реанимацию Отару Кушанашвили сделали операцию

Попавшему в реанимацию журналисту Отару Кушанашвили сделали операцию
Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press)

Журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, который накануне попал в реанимацию, прооперировали, он проходит курс восстановления, сообщил в телеграм-канале его продюсер Виктор Ладненко.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам», — написал Ладненко.

Музыкальный обозреватель, журналист и друг Отара Кушанашвили Владимир Полупанов также сообщил, что телеведущий перенес операцию. Его состояние, по словам Полупанова, оценивается как стабильное.

О том, что Кушанашвили попал в реанимацию, накануне рассказал РБК его помощник. На тот момент диагноз не был известен.

Журналиста Отара Кушанашвили положили в реанимацию
Общество
Отар Кушанашвили

Телеграм-канал SHOT писал, что у Кушанашвили предварительно диагностировали острую непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. У журналиста также есть проблемы с сердцем.

Помощник Кушанашвили в беседе с РБК не смог подтвердить информацию о выявленном у того циррозе печени. Полупанов писал, что у журналиста выявили раковую опухоль.

Отару Кушанашвили 53 года. Он российский и грузинский журналист, телеведущий, автор YouTube-канала «Каково?!». Широкую известность получил во время работы в программе «Акулы пера» на телеканале «ТВ-6» в 1990-х годах.

В ноябре 2023 года Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы, он пожаловался на боли в сердце, его госпитализировали. По данным телеграм-каналов SHOT и Mash, у журналиста тогда произошел инфаркт. Сам Кушанашвили на следующий день после этого заявил, что «полон сил и огня».

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Персоны
журналист реанимация госпитализация Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили фото

Отар Кушанашвили

журналист, телеведущий
22 июня 1970 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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