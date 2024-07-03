Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода
Силы противовоздушной обороны сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации, никто не пострадал, но загорелась станция техобслуживания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент на станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться», — рассказал губернатор.
Сейчас пожарные расчеты тушат возгорание.
Кроме того, обстрел повредил крышу одного из помещений производственного предприятия, а в трех частных домах в городе посечены кровли и фасады.
Также различные повреждения получили в общей сложности 27 автомобилей, добавил Гладков.
Один автомобиль также посечен осколками в селе Репное в Белгородском округе, в селе Таврово сломана крыша частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля.