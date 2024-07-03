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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области погиб боец территориальной самообороны

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области при исполнении боевых задач, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«При исполнении боевых задач погиб боец нашей территориальной самообороны. Молодой парень, ему было всего 24 года. <...> Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины», — написал губернатор.

Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать необходимую помощь его семье: отцу, маме, младшей сестре.

Гладков также добавил, что напарник погибшего, находившийся с ним при выполнении задач, получил баротравму. Он госпитализирован в больницу № 2 города Белгорода, медики оценивают его состояние как стабильное.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Утром 3 июля власти Белгородской области объявили об опасности ракетной атаки в регионе.

Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, чаще всего в Белгородской области — иногда по несколько раз в день.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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