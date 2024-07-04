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Синоптик рассказал о 38 температурных рекордах за сутки в России

Леус: 3 июля в 38 населенных пунктах России зафиксировали температурные рекорды
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 38 населенных пунктах России 3 июля были зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

Один из рекордов был зафиксирован в Москве — 3 июля воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 32,7 градуса, превысив на 0,5 градуса прежний максимум, достигнутый в 1917 году, рассказал синоптик.

«Также среди вчерашних рекордсменов Киров, Кострома, Йошкар-Ола, Владимир, Чебоксары, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, Пенза, Херсон, Воронеж, Донецк и Луганск — и это только республиканские и областные центры европейской части страны! А рекорды дотянулись до Читы и даже Южно-Сахалинска!» — отметил Леус.

По его словам, самый высокий рекорд был установлен в Луганске. Там температура достигла плюс 38,7 градуса, превысив прежнее достижение 1991 года на три градуса.

«А самый давний, почти столетний рекорд, 1926 года, обновлен в селе Нерчинский Завод, что на территории Забайкальского края — там новый максимум для 3 июля теперь составляет плюс 35,7 градуса!» — добавил синоптик.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

1 июля в России зафиксировали 28 температурных рекордов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температурные рекорды установлены в Пскове, Чите, Санкт-Петербурге, Орле, Коломне и др.

Средняя суточная температура воздуха в Москве в тот же день превысила плюс 25 градусов, последний раз такая погода устанавливалась в начале июля 25 лет назад. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что после июльской жары в начале месяца наступит похолодание, температура спадет, но только на три-четыре дня.

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Теги
Погода температурный рекорд «Фобос» жара
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