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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области сбили два дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров.

Он уточнил, что атаку пресекли около 4:00 (совпадает с мск). Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

В Тамбовской области спустя сутки потушили открытое горение на нефтебазе
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Тамбовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В частности, 28 июня дрон атаковал нефтебазу, в результате загорелся резервуар на территории нефтепровода «Дружба».

Ранее, 20 июня, Егоров сообщил о «хлопке» и последующем возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы. Он допустил, что пожар мог начаться из-за атаки дрона. Позднее огонь перекинулся на второй резервуар.

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Теги
Тамбовская область беспилотники
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