В Тамбовской области сбили два дрона

Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров.

Он уточнил, что атаку пресекли около 4:00 (совпадает с мск). Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

Тамбовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В частности, 28 июня дрон атаковал нефтебазу, в результате загорелся резервуар на территории нефтепровода «Дружба».

Ранее, 20 июня, Егоров сообщил о «хлопке» и последующем возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы. Он допустил, что пожар мог начаться из-за атаки дрона. Позднее огонь перекинулся на второй резервуар.