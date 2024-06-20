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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области из-за БПЛА загорелись два резервуара на нефтебазе

Сюжет
Военная операция на Украине
Тушение пожара продолжается, сообщили в администрации области. Объект принадлежит компании «Платоновская нефтебаза». Она является самой крупной частной нефтебазой в Тамбовской области, которая не аффилирована с ВИНК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Два резервуара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области загорелись предположительно из-за БПЛА, сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА», — написали там.

Тушение пожара продолжается.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров утром 20 июня сообщал о возгорании на территории Платоновской нефтебазы. Тогда речь шла только об одном резервуаре. В Первомайском муниципальном округе обнаружили обломки беспилотника, который «разорвался в воздухе», добавил глава региона. Пострадавших в результате инцидента не было.

Власти второго региона сообщили о пожаре на нефтебазе из-за атаки дронов
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Согласно данным портала Energybase, объект принадлежит ООО «Платоновская нефтебаза». Он является старейшей нефтебазой в Тамбовской области. По данным портала Neftregion, с 2005 года предприятие является самой крупной частной, не аффилированной и не входящей в состав ВИНК, нефтебазой в регионе.

Грузооборот нефтепродуктов на объекте составляет 23 тыс. т в год, по этому показателю нефтебаза включена в класс 4. По функционалу является перевалочной. На нефтебазе расположено пять линий налива.

Всего на объекте 23 резервуаров, в них хранятся АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Максимальный объем одного резервуара составляет 700 куб. м, а общий объем резервуарного парка достигает 9,1 тыс. куб. м.

В результате ночной атаки дронов 20 июня также произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее, сообщал глава республики Мурат Кумпилов. Утром пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших не было.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что в регионе в результате атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами. Издание 161.ru передавало днем 20 июня, что за последние трое суток в тушении пожара приняли участие 200 сотрудников МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Теги
Георгий Смирнов
Тамбовская область нефтебаза БПЛА

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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