В Тамбовской области из-за БПЛА загорелись два резервуара на нефтебазе

Тушение пожара продолжается, сообщили в администрации области. Объект принадлежит компании «Платоновская нефтебаза». Она является самой крупной частной нефтебазой в Тамбовской области, которая не аффилирована с ВИНК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Два резервуара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области загорелись предположительно из-за БПЛА, сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА», — написали там.

Тушение пожара продолжается.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров утром 20 июня сообщал о возгорании на территории Платоновской нефтебазы. Тогда речь шла только об одном резервуаре. В Первомайском муниципальном округе обнаружили обломки беспилотника, который «разорвался в воздухе», добавил глава региона. Пострадавших в результате инцидента не было.

Согласно данным портала Energybase, объект принадлежит ООО «Платоновская нефтебаза». Он является старейшей нефтебазой в Тамбовской области. По данным портала Neftregion, с 2005 года предприятие является самой крупной частной, не аффилированной и не входящей в состав ВИНК, нефтебазой в регионе. Грузооборот нефтепродуктов на объекте составляет 23 тыс. т в год, по этому показателю нефтебаза включена в класс 4. По функционалу является перевалочной. На нефтебазе расположено пять линий налива. Всего на объекте 23 резервуаров, в них хранятся АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Максимальный объем одного резервуара составляет 700 куб. м, а общий объем резервуарного парка достигает 9,1 тыс. куб. м.

В результате ночной атаки дронов 20 июня также произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее, сообщал глава республики Мурат Кумпилов. Утром пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших не было.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что в регионе в результате атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами. Издание 161.ru передавало днем 20 июня, что за последние трое суток в тушении пожара приняли участие 200 сотрудников МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.