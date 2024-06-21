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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области спустя сутки потушили открытое горение на нефтебазе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

«В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области <...>. Проводятся работы по охлаждению резервуаров», — сказано в сообщении.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Пожар на объекте тушат уже более суток. Утром 20 июня губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о «хлопке» и последующем возгорании резервуара на территории нефтебазы. Он допустил, что пожар мог начаться из-за атаки дрона. Во второй половине дня огонь перекинулся на второй резервуар.

Платоновская нефтебаза расположена в селе Платоновка к востоку от Тамбова. В Первомайском муниципальном округе, который находится к северо-западу от города, тем же утром нашли обломки беспилотника. По словам Егорова, дрон «разорвался в воздухе», никто не пострадал.

По данным портала Neftregion, объект принадлежит ООО «Платоновская нефтебаза». Он является старейшей и самой крупной частной, не аффилированной и не входящей в состав вертикально интегрированной нефтяной компании нефтебазой в Тамбовской области.

Грузооборот нефтепродуктов на объекте по состоянию на 2021 год составлял 23,3 тыс. т ежегодно. На нефтебазе расположены пять линий налива и 22 резервуара, в них хранятся АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Максимальный объем одного резервуара составляет 700 куб. м, общий объем всех — 9,1 тыс. куб. м.

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Теги
Тамбовская область Пожар тушение нефтебаза

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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