В Тамбовской области спустя сутки потушили открытое горение на нефтебазе

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Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

«В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области <...>. Проводятся работы по охлаждению резервуаров», — сказано в сообщении.

Пожар на объекте тушат уже более суток. Утром 20 июня губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о «хлопке» и последующем возгорании резервуара на территории нефтебазы. Он допустил, что пожар мог начаться из-за атаки дрона. Во второй половине дня огонь перекинулся на второй резервуар.

Платоновская нефтебаза расположена в селе Платоновка к востоку от Тамбова. В Первомайском муниципальном округе, который находится к северо-западу от города, тем же утром нашли обломки беспилотника. По словам Егорова, дрон «разорвался в воздухе», никто не пострадал.