В Тамбовской области спустя сутки потушили открытое горение на нефтебазе
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.
«В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области <...>. Проводятся работы по охлаждению резервуаров», — сказано в сообщении.
Пожар на объекте тушат уже более суток. Утром 20 июня губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о «хлопке» и последующем возгорании резервуара на территории нефтебазы. Он допустил, что пожар мог начаться из-за атаки дрона. Во второй половине дня огонь перекинулся на второй резервуар.
Платоновская нефтебаза расположена в селе Платоновка к востоку от Тамбова. В Первомайском муниципальном округе, который находится к северо-западу от города, тем же утром нашли обломки беспилотника. По словам Егорова, дрон «разорвался в воздухе», никто не пострадал.
По данным портала Neftregion, объект принадлежит ООО «Платоновская нефтебаза». Он является старейшей и самой крупной частной, не аффилированной и не входящей в состав вертикально интегрированной нефтяной компании нефтебазой в Тамбовской области.
Грузооборот нефтепродуктов на объекте по состоянию на 2021 год составлял 23,3 тыс. т ежегодно. На нефтебазе расположены пять линий налива и 22 резервуара, в них хранятся АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Максимальный объем одного резервуара составляет 700 куб. м, общий объем всех — 9,1 тыс. куб. м.
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