Politico опубликовало письмо с призывом не принимать Украину в НАТО

Более 60 экспертов в области внешней политики подписали открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине приглашение в альянс перед саммитом блока, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Его текст опубликовало Politico.

Авторы назвали любой сигнал о потенциальном членстве Киева в блоке «неразумным». Они напомнили о ст. 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

«Некоторые утверждают, что вступление Украины в НАТО удержит Россию от повторного вторжения на Украину. Это принятие желаемого за действительное», — считают эксперты. Они также назвали разговоры о вступлении Киева в альянс после окончания боевых действий «мотивацией» для Москвы продолжать их. По мнению авторов, «вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО».

В ноябре 2023 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что все члены блока исключили присоединение Киева к НАТО до окончания боевых действий. В июне 2024-го он назвал победу Украины «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне признал, что до предстоящего саммита страна не получит приглашение в блок, но Киев хотел бы видеть «что-то похожее» на него.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции планы расширения альянса за счет Украины.