Песков: встречи Путина и генсека ООН в планах не было

В Кремле не исключили встречу Путина с генсеком ООН в Астане

Владимир Путин и Антониу Гутерриш (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент России Владимир Путин может встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, но отдельной встречи в планах нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Я не исключаю, что на ногах будет возможность [переговорить]. Отдельной двусторонней встречи в настоящий момент не запланировано», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, в присутствии Гутерриша на саммите ШОС нет ничего удивительного, Шанхайская организация сотрудничества — международная. «Это нормальная дипломатическая практика», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства не согласился с оценкой журналистов, которые провели параллели между ООН и политикой Запада. Он подчеркнул, что ООН объединяет в себе всех, и «есть разные мнения, но так ставить вопрос нельзя».

В пресс-службе ООН сообщили, что Гутерриш проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Саммит ШОС продлится в Астане с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.