Кремль анонсировал обсуждение Эрдоганом и Путиным чувствительных вопросов

Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью, обсуждение его визита в Турцию идет не первый месяц

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведет ряд важных двусторонних контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, с Эрдоганом президент России может обсудить ряд важных и чувствительных вопросов, включая свой предстоящий визит в Турцию.

«Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать, и в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов», — сказал Ушаков.

Также у Путина запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Последний раз президенты встречались лично в сентябре прошлого года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.

Habertürk сообщал, что в июле Эрдоган также планирует переговоры с американским лидером Джо Байденом — в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля. Как отметил Фидан, на саммите Анкара может поднять такие темы, как солидарность среди членов блока, борьба с терроризмом, исключение ограничений в оборонной промышленности со стороны членов НАТО, угрозы с юга.