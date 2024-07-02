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Кремль анонсировал обсуждение Эрдоганом и Путиным чувствительных вопросов

Ушаков: Путин в Астане обсудит с Эрдоганом ряд чувствительных вопросов
Путин в последний раз лично встречался с президентом Турции осенью, обсуждение его визита в Турцию идет не первый месяц
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведет ряд важных двусторонних контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, с Эрдоганом президент России может обсудить ряд важных и чувствительных вопросов, включая свой предстоящий визит в Турцию.

«Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать, и в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов», — сказал Ушаков.

Также у Путина запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Последний раз президенты встречались лично в сентябре прошлого года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о возможном визите Путина в Турцию, сам Эрдоган называл предполагаемые даты, но поездка так и не состоялась.

Habertürk сообщал, что в июле Эрдоган также планирует переговоры с американским лидером Джо Байденом — в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля. Как отметил Фидан, на саммите Анкара может поднять такие темы, как солидарность среди членов блока, борьба с терроризмом, исключение ограничений в оборонной промышленности со стороны членов НАТО, угрозы с юга.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция ШОС
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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