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Россия не будет связываться с США из-за инцидентов с американскими БПЛА

Рябков: контактов с США из-за инцидентов с их беспилотниками не будет
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Москва не намерена контактировать с Вашингтоном по поводу сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, никаких контактов не будет», — цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что опасные маневры совершали именно американские беспилотники.

«Если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было», — добавил Рябков.

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В июне 2024 года беспилотники США допускали опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35 в Сирии.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что американские пилоты два раза активировали систему вооружений во время сближения с выполнявшими плановые полеты российскими самолетами оперативно-тактической авиации.

Всего, по его словам, за сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции».

В 2023 году американские разведывательные беспилотники допустили несколько опасных сближений с российскими истребителями в Сирии.

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Теги
БПЛА МИД США Сергей Рябков
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