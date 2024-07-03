Рябков: контактов с США из-за инцидентов с их беспилотниками не будет

Россия не будет связываться с США из-за инцидентов с американскими БПЛА

Сергей Рябков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Москва не намерена контактировать с Вашингтоном по поводу сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, никаких контактов не будет», — цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что опасные маневры совершали именно американские беспилотники.

«Если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было», — добавил Рябков.

В июне 2024 года беспилотники США допускали опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35 в Сирии.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что американские пилоты два раза активировали систему вооружений во время сближения с выполнявшими плановые полеты российскими самолетами оперативно-тактической авиации.

Всего, по его словам, за сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции».

В 2023 году американские разведывательные беспилотники допустили несколько опасных сближений с российскими истребителями в Сирии.