Россия не будет связываться с США из-за инцидентов с американскими БПЛА
Москва не намерена контактировать с Вашингтоном по поводу сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Нет, никаких контактов не будет», — цитирует Рябкова ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что опасные маневры совершали именно американские беспилотники.
«Если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было», — добавил Рябков.
В июне 2024 года беспилотники США допускали опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35 в Сирии.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что американские пилоты два раза активировали систему вооружений во время сближения с выполнявшими плановые полеты российскими самолетами оперативно-тактической авиации.
Всего, по его словам, за сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции».
В 2023 году американские разведывательные беспилотники допустили несколько опасных сближений с российскими истребителями в Сирии.