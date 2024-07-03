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Общество ,  
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В МВД предложили разрешить ФСБ и МИДу изымать паспорта

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и министерство иностранных дел (МИД) России должны получить право изымать паспорта, содержащие недостоверные сведения. С таким предложением выступило министерство внутренних дел (МВД). Законопроект на эту тему опубликован на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Речь идет о внесении поправок в статью 11 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 9 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

11 статья ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» регулирует порядок действий при утрате российскими гражданами паспорта за пределами России. 9 статья ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предписывает полномочия по изъятию недействительного паспорта гражданина России федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.

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Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования нормативного правового регулирования правоотношений, связанных с изъятием паспорта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В МВД предложили наделить пограничников и диппредставительства правом по изъятию паспортов. Изымать могут не только недействительные документы, но и те, которые предъявили не их владельцы.

В случае, если у российского гражданина заберут загранпаспорт за пределами страны, он имеет право обратиться за получением временного удостоверения личности, чтобы вернуться в Россию.

Кроме того, в ведомстве предложили новые критерии определения недействительности документа — внесение в паспорт сведений, отметок и записей, ‎не предусмотренных российским правительством. Это нужно для того, чтобы граждане могли заменить паспорта, в которых есть лишние отметки.

В июне в Главном управлении по вопросам миграции МВД назвали распространенные ошибки в загранпаспортах россиян. По данным ведомства, проблемы чаще всего связаны с неверными персональными данными и неточностями в машиночитаемой зоне.

В декабре 2023 года в силу вступил закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». К случаям, когда загранпаспорт могут признать недействительным, относятся его утрата, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть. После этого стало известно о случаях изъятия загранпаспортов у российских граждан из-за опечаток в документах.

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Теги
МВД ФСБ МИД паспорт загранпаспорт Россия
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