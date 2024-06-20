Страховщики сообщили о непокрытии рисков туристам из-за ошибок в паспорте

Страховые компании в основном не предоставляют страхование от запрета в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах, выяснил РБК. Ранее туроператоры сообщили о резком росте случаев невыезда россиян за границу по этой причине

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Большинство крупных российских страховых компаний не покрывают клиентам-физлицам риск невыезда за границу из-за ошибок в заграничном паспорте, следует из ответов страховщиков на запросы РБК. Такого пункта нет в полисах ВЗР (для выезжающих за рубеж), которые обычно покупают путешественники.

Невыезд за рубеж из-за ошибок в паспорте является страховым случаем только у «Совкомбанк Страхования» при условии, что клиент приобретет такую опцию дополнительно. «При выявлении ошибок в выданных государственными органами документах застрахованного (заграничных паспортах, проездных документах), препятствующих въезду на территорию страхования, выплачивается соответствующее возмещение», — сообщил представитель компании. Он добавил, что компенсируются подтвержденные расходы на организацию поездки.

У «Ингосстраха» отмена поездки из-за ошибок в загранпаспорте или ином документе не является страховым случаем, если иное не предусмотрено договором.

Аналогичный риск не включен в страховое покрытие у «СберСтрахования», ВСК, «РЕСО-Гарантии», «Согласия», компании МАКС, «Ренессанс Страхования», «Абсолют Страхования» и «Росгосстраха», рассказали РБК представители компаний.

«В «СберСтраховании» опция [покрытия риска] отмены или переноса поездки распространяется на случаи отказа в выдаче визы или задержки в ее выдаче, из-за которой клиент не смог отправиться в поездку», — уточнил представитель компании.

Руководитель отдела урегулирования убытков НС (от несчастных случаев) и ВЗР «Абсолют Страхования» Наталия Тылина отметила, что в страховых договорах этой компании из покрытия исключены случаи, когда клиент не смог выехать за рубеж из-за «поддельных, фальшивых или ложных» проездных документов. «Если наличие ошибок в загранпаспорте переводит статус документа в ложный, то мы будем расценивать это как не страховой случай», — сказала она, но оговорилась, что отдельного пункта об ошибках в документах в списке исключений нет.

Как срыв поездок из России за рубеж стал проблемой В декабре 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно им, наличие в документе «недостоверных сведений» является основанием для признания заграничного паспорта недействительным. Число случаев, когда россиян не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах, стало резко расти с начала 2024 года. Особенно остро это проявилось в мае, перед основным сезоном отпусков: в Ассоциации туроператоров России (АТОР) характер проблемы называли «лавинообразным». Как поясняли собеседники РБК, среди наиболее часто встречающихся ошибок, из-за которых россияне не могли выехать за границу, — несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, ошибки в датах. В основном такие ошибки встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет. По данным МВД, наиболее распространенной ошибкой в написании имен и фамилий является употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. Но в этом ведомстве проблему не считают массовой. Что касается транслитерации имен и фамилий, то ее правила в России поменялись в 2014 году. По заявлению гражданина в новом загранпаспорте может сохраняться, например, транслитерация как в прежних загранпаспортах, чтобы не было расхождений с написанием фамилии в ранее выданных визах, документах, полученных за рубежом или чтобы члены одной семьи не проходили под разными фамилиями в латинском написании в зависимости от времени выдачи паспорта. В МИДе РБК сообщили, что разная транслитерация ошибкой не является и не может быть основанием для изъятия паспорта.

Что о проблеме с ошибками в паспортах россиян говорят страховщики

Все опрошенные РБК страховые компании не видят роста или вовсе не фиксируют обращений клиентов по причине невыезда из-за ошибок в документах.

За последние два месяца «СберСтрахование» получила единичные заявления от застрахованных лиц по этой проблеме. В «Совкомбанк Страховании» тоже сообщили о «единичных случаях». «Ингосстрах» зафиксировал два подобных обращения, рассказал представитель компании: «В одном случае у застрахованных отменилась поездка из-за изъятия недействительного загранпаспорта ребенка — в машиночитаемой зоне был неверно указан срок действия документа. Похожая ситуация произошла с другой туристкой, в загранпаспорте которой в графе «место рождения» указано «Леннинград» с двумя «н» вместо «Ленинград», из-за чего пассажира не пропустили через паспортный контроль и изъяли паспорт». Представитель ВСК рассказал, что обращения с запросами на страхование с включением новых рисков также носят единичный характер.

Возможно, такой риск будет включен в договор страхования, особенно если проблема не будет быстро решена, допускает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра. По мнению начальника отдела андеррайтинга личных видов страхования компании МАКС Ирины Ярцевой, в расширении страхового покрытия необходимости нет. ВСК пока оценивает ситуацию как временную, сказал представитель компании: «В ее решение включилось уже множество ведомств, и мы ожидаем, что ближайшее время она разрешится в пользу потребителей». «Согласие» на текущий момент тоже не рассматривает добавление данного риска в страховки ВЗР.

Вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов предлагает решать проблему с помощью страхования профессиональной ответственности в случае, если она станет системной. «На текущий момент мы не планируем добавление такого риска в программу, проблема должна решаться на этапе оформления паспорта. Пока такие ситуации, связанные с ошибками в работе программного обеспечения или с человеческим фактором, носят все же единичный характер», — добавил он.

Представители страховых компаний советуют гражданам заранее проверять корректность данных в загранпаспорте и в случае необходимости менять документы. «Чаще всего встречаются следующие: ошибки при переводе в имени/фамилии, указан не тот пол, буквы Е/Ё, не тот регистр, размер шрифта. Не всегда эти ошибки воспринимаются ошибками по причине их неочевидности, и бывает, что выявляются только при прохождении паспортного контроля. Но встречаются они довольно редко, особенно те, что едва заметны (размер шрифта, регистр и т.п.)», — привел пример представитель «Совкомбанк Страхования».

Почему нет страховки из-за ошибок в документах

Отсутствие такого вида страхования объясняется тем, что ранее с незначительными техническими ошибками туристов выпускали за границу, а число действительно критичных случаев было невелико, говорит Искра из «Ренессанс Страхования».

Страхованию подлежат те события, которые носят вероятностный и случайный характер, добавляет представитель «Согласия»: «Учитывая широкую огласку проблемы в СМИ, у путешественников есть возможность заранее проверить корректность данных в загранпаспорте и принять необходимые меры для замены документа. Если же выезжающие знают, что риск невыезда за границу из-за ошибок в документах возможен, то в таких обстоятельствах событие утрачивает вероятностный характер и страхованию не подлежит».

Обычно страховщики реагируют на потенциальный спрос клиентов на покрытие того или иного риска — ранее отказов путешественникам в выезде из-за ошибок в документе практически не было, поэтому не было и спроса, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. «Сейчас этой теме уделяется заметно повышенное информационное внимание, что вызывает у граждан беспокойство и может приводить к желанию защитить себя путем покупки страховки с такой опцией», — отмечает он.

По мнению Янина, страховщики могли бы доработать свои полисы ВЗР, внести дополнения, но проблема с ошибками и разночтениями в документах носит временный характер, поэтому, скорее всего, массового спроса так и не появится. Эксперт также соглашается с участниками рынка, что в момент покупки страховки у клиента будет возможность проверить свой паспорт на предмет ошибок.

«Если заранее уже было известно, что паспорт с ошибкой, то нет элемента случайности», — резюмирует он.

Непопулярность такого вида страхования может заключаться в сложности определения рисков, объясняет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «Ошибки в загранпаспорте могут быть различными: орфографические ошибки, неверные даты выдачи или окончания срока действия. Определение и оценка этих рисков требуют тщательной проверки документов, что увеличивает административные издержки страховщика». Кроме того, по таким полисам страховщики могут понести большие убытки, так как возмещение стоимости сорванной поездки может включать возврат затрат на авиабилеты, проживание, туристические услуги и других расходов. Это сделает продукт слишком рискованным уже для участников рынка, полагает Яковлева.

«Такой вид страхования не распространен, потому что ставит факт наступления страхового случая в зависимость от бюрократических механизмов. Когда человек ломает руку — он ломает ее не потому, что принят новый закон в сфере градостроительства, а потому, что так сложились обстоятельства. В то же время, когда пограничник не выпускает человека из-за ошибок в паспорте — здесь есть конкретная причина, появившаяся по воле законодателя», — рассуждает управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев. По его словам, в итоге все сводится к двум факторам — этот страховой риск будет высоким, но не рентабельным, а компании не готовы будут «идти на неформальный конфликт с политикой государства».

По мнению Яковлевой, клиенты, имеющие страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР) или другие аналогичные продукты, могут столкнуться с трудностями при попытке получить возмещение за сорванную поездку из-за ошибки в загранпаспорте. «Для того чтобы претендовать на возмещение в подобной ситуации, клиенты должны были бы заранее приобрести дополнительные опции или специализированные полисы, которые включают покрытие таких случаев. Однако такие предложения на российском рынке практически отсутствуют», — уточняет она. Базылев считает, что если составить грамотную досудебную претензию и сформировать сильную позицию в суде, то есть шанс, что суд признает такой случай входящим в покрытие ВЗР. «Тем не менее шанс этот невелик и возможен только при неосмотрительности страховой компании: например, если у страховой нет приложения к договору или регламента, где подробно написано, что входит в страховку ВЗР», — подчеркивает Базылев.