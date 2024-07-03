Белоусова избрали главой Совета министров обороны стран СНГ

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Главу российского Минобороны Андрея Белоусова избрали председателем Совета министров обороны (СМО) стран — участниц СНГ. Решение единогласно приняли на очередном заседании этой структуры в Минске, говорится сообщении министерства, поступившем РБК.

Совет министров обороны стран СНГ — это высший коллегиальный орган Совета глав государств Содружества. Он координирует вопросы военной политики и военного строительства. В состав совета входят министры обороны стран — членов организации и главы оборонных ведомств государств-наблюдателей.

Председатель СМО избирается из числа членов совета. Заседания органа проходят два раза в год.

Россия в 2024 году председательствует в СНГ. Каждый участник организации занимает эту позицию в течение одного календарного года.

Президент назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. На этой должности он сменил Сергея Шойгу, который занимал пост министра с 2012 года. Последний стал секретарем Совета безопасности России.