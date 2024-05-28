Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Ильхам Алиев и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. Текст поздравительной телеграммы опубликовало агентство ТАСС.

В обращении к Алиеву Путин заявил, что Азербайджан «добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии» и заслужил авторитет на мировой арене. Он подчеркнул, что в России придают большое значение союзническим отношениям с республикой.

Российский президент выразил уверенность, что две страны будут и дальше наращивать «продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах». По его мнению, это отвечает интересам народов двух государств. Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанцам — счастья и процветания.