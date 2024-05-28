Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. Текст поздравительной телеграммы опубликовало агентство ТАСС.
В обращении к Алиеву Путин заявил, что Азербайджан «добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии» и заслужил авторитет на мировой арене. Он подчеркнул, что в России придают большое значение союзническим отношениям с республикой.
Российский президент выразил уверенность, что две страны будут и дальше наращивать «продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах». По его мнению, это отвечает интересам народов двух государств. Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанцам — счастья и процветания.
День независимости Азербайджана традиционно отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году Временный национальный совет мусульман Закавказья провозгласил создание Азербайджанской демократической республики.
Государство просуществовало 23 месяца, до 28 апреля 2020 года. Тогда АДР свергли большевики, была провозглашена Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, которая вошла в состав СССР. После распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.
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