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Политика ,  
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Путин прилетел в Астану

Президент Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Саммит ШОС продлится с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.

Кроме того, в Казахстане пройдет встреча «ШОС+» с главами государств, являющихся наблюдателями и партнерами организации, главами международных организаций и гостями казахстанского председательства.

В Астане у Путина также запланирован «целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита».

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

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В прошлый раз российский президент посетил Казахстан в ноябре 2023 года. В Астане он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах.

По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Также Путин и Токаев приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, посвященном сельскому хозяйству.

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Владимир Путин

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