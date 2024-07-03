В ФСБ назвали свою версию целей работы швейцарского центра в Москве

Лоран Винатье (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (ЦГД, Centre for Humanitarian Dialogue) не соответствует ее официальной позиции о гуманитарных целях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.

ЦГД специализируется на урегулировании вооруженных конфликтов посредством дипломатии. «Мы выступаем посредниками между сторонами конфликта на различных уровнях, поддерживаем мирные переговоры и укрепляем посреднические усилия других сторон», — говорится на сайте организации. По данным ФСБ, эта информация не соответствует действительности.

Сотрудником ЦГД является гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье (Минюст признал его иноагентом), которого задержали в Москве в начале июня 2024 года. Ранее ТАСС узнал, что он занимается в центре евразийскими вопросами после событий на Украине в феврале 2014 года. По информации на сайте французского Института Жака Делора, Винатье является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии.

По данным спецслужб, он собирал в России информацию, которая могла быть использована против безопасности страны. Винатье связывался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Сведения, которые он узнавал в процессе общения, могли быть переданы иностранным спецслужбам, считает ФСБ.

В отношении Винатье возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Гражданин Франции признал свою вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 21 июня Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

После задержания Винатье в Москве президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мужчина не работал на французские власти, а занимался дипломатическими вопросами.