 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон подтвердил задержание в России французского гражданина

Макрон: задержанный в России француз работал не на Францию
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Задержанный в России «французский соотечественник» работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV.

«Он работает в швейцарской НПО», — сказал глава государства. По словам французского президента, организация была основана бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Француз занимался дипломатическими вопросами, добавил Макрон.

Глава государства заверил, что задержанный не работал на французские власти. Он подчеркнул, что Франция окажет своему гражданину всю необходимую консульскую помощь.

Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании в Москве француза по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Задержанному грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.

В швейцарском Центре гуманитарного диалога Анри Дюнана сообщили Politico, что задержанный — их сотрудник Лоран Винатье, гражданин Франции. В организации он работает консультантом. Источник ТАСС говорил, что француз занимается евразийскими вопросами после событий на Украине в феврале 2014 года.

Следствие полагает, что Винатье на протяжении нескольких лет, «имея умысел на неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны.

Эта информация может быть использованы против безопасности государства, полагают в СК. Для получения необходимых сведений Винатье неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, отметили в ведомстве.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Персоны
Франция Эмманюэль Макрон задержание
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра
Общество
В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных сведений
Общество
В ДНР за наемничество будут судить француза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
Глава «Аэрофлота» оценил возможность расширения «аэромаршрутки» Бизнес, 23:24
Песков заявил, что Запад «будет убирать» Зеленского Политика, 23:19
Решетников назвал риски для роста инвестиций Экономика, 23:14
Макрон подтвердил задержание в России французского гражданина Политика, 23:05
Куба анонсировала визит «Адмирала Горшкова» и российской атомной подлодки Политика, 22:43
Песков ответил на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором Политика, 22:42
Греф спрогнозировал поведение курса рубля до конца года Экономика, 22:35
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Алиев предложил Армении попросить ОБСЕ о роспуске группы по Карабаху Политика, 22:25
В «Талибане» заявили о желании принять участие в Играх дружбы Спорт, 22:03
Королева Британии не ответила Бриджит Макрон на попытку взять ее за руку Политика, 21:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой Спорт, 21:48
Путин встретился с Додиком на ПМЭФ Политика, 21:47
Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос» Спорт, 21:34