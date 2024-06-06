Макрон подтвердил задержание в России французского гражданина

Макрон: задержанный в России француз работал не на Францию

Эмманюэль Макрон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Задержанный в России «французский соотечественник» работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV.

«Он работает в швейцарской НПО», — сказал глава государства. По словам французского президента, организация была основана бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Француз занимался дипломатическими вопросами, добавил Макрон.

Глава государства заверил, что задержанный не работал на французские власти. Он подчеркнул, что Франция окажет своему гражданину всю необходимую консульскую помощь.

Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании в Москве француза по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. Против него завели уголовное дело по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Задержанному грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.

В швейцарском Центре гуманитарного диалога Анри Дюнана сообщили Politico, что задержанный — их сотрудник Лоран Винатье, гражданин Франции. В организации он работает консультантом. Источник ТАСС говорил, что француз занимается евразийскими вопросами после событий на Украине в феврале 2014 года.

Следствие полагает, что Винатье на протяжении нескольких лет, «имея умысел на неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны.

Эта информация может быть использованы против безопасности государства, полагают в СК. Для получения необходимых сведений Винатье неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, отметили в ведомстве.