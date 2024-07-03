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Военная операция на Украине ,  
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В Московской области нашли обломки украинского беспилотника

В Клинском районе Московской области нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника самолетного типа обнаружены в лесу Клинского района Московской области. Пострадавших и разрушений нет, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.

Минобороны сообщило, что противовоздушная оборона уничтожила в ночь на 3 июля один беспилотник над Московской областью. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Подмосковья.

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Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Об уничтожении дронов над Московской областью военное ведомство в последний раз сообщало 27 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.

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Теги
Московская область беспилотники Минобороны Подмосковье Клин
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